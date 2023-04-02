إضراب عربي واسع داخل إسرائيل ردا على مقتل الشاب محمد العصيبي

نفذ المجتمع العربي في إسرائيل، اليوم الأحد، إضرابا عاما وشاملا، ردا على استشهاد الشاب الفلسطيني محمد خالد العصيبي.

وجاء الإضراب تلبية لقرار "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، عقب استشهاد العصيبي، الذي أصيب فجر السبت برصاص الشرطة الإسرائيلية عند أبواب المسجد الأقصى.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، يشمل الإضراب "السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، والمحال التجارية، وكافة المرافق الأخرى".