تقرير عبري: مناورة حزب الله الأخيرة تنذر بجر المنطقة لحرب كبرى

وقال إن الوثائق التي وزعت من التدريب، أظهرت استخدام الطائرات دون طيار، وراكبي الدراجات النارية وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ورموز نجمة داوود، التي كانت أهدافًا لإطلاق النار.

حزب الله هو القلق الحقيقي

وبحسب محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، يوسي يهوشع، فإن القلق الحقيقي يتمثل الآن بحرب ضد حزب الله في جنوب لبنان. وفقط لفهم التناسب، بدأت حركة الجهاد الإسلامي عملية "السهم الواقي" بأقل من 6000 صاروخ، معظمها محلي الصنع وقصير المدى. وأطلق ما مجموعه 1100 صاروخ في خمسة أيام، سقط نحو ربعها في قطاع غزة، ووصل عدد قليل منها إلى وسط إسرائيل. وكانت النتيجة مقتل إسرائيلي واحد و33 فلسطينيا.

ومقابل ذلك، يمكن لحزب الله أن يطلق في يوم واحد في حال حدوث مواجهة مع إسرائيل، أكثر من 3000 صاروخ، على مدى أطول بكثير وأثقل وأكثر دقة. ولهذا على إسرائيل أن تستعد لذلك، ويجب أن تتوقف بسرعة عن الاستمتاع بنجاحات العملية العسكرية الأخيرة.

وقال يهوشع: "انتهت عملية السهم الواقي الإسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بنجاح، وحصلت المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية على الثناء الذي تستحقه، ولكن حان الوقت للدخول في النسب الصحيحة والتذكير بأن هذه المواجهة كانت مواجهة أكثر عدو ملائم لنا، وهو الجهاد الإسلامي، دون تدخل حماس".

عدم الاستهانة بقدرات حزب الله

وأضاف: "كان هناك في إسرائيل من سخر من بعض الفضائح التي شوهدت في مقاطع الفيديو، لكن من المهم جدًا عدم الاستهانة بها: هناك تحسن كبير في قدرات وحدات حزب الله البرية، وخاصة القوة الخاصة "رضوان"، التي اكتسبت عملياتها خبرة في سوريا. وعلى ما يبدو، وبتوجيه من نصر الله، تقدمت هذه القوات الآن باتجاه خط التماس مع إسرائيل. وهي خطوة هجومية مهمة للغاية، ومخصصة ليوم الأمر. فقد بدأت في أبريل 2022 واكتملت في غضون عام، بهدف زيادة مستوى الاستعداد للحرب".

ووفقا للتقرير، انتقل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، منذ أكثر من عقد، إلى الحديث من "المدافع عن لبنان" إلى "فاتح الجليل". وهو لا ينوي إرسال كتائب تصل إلى عكا، بل وحدات خاصة تتسلل إلى المستوطنات على طول الخط الحدودي.

وفي العام الماضي، تعرض الجمهور الإسرائيلي للمزيد من مقاطع فيديو التنمر والاستفزاز على الحدود، لأن حزب الله أصبح يغير الاستعدادات على الخط ويخلق التخريب المتعمد لخلق استفزازات، وزاد عدد القوات في الجبهة، ومن سرعة رد الفعل ورفع مستوى وسائل الحرب.