واشنطن تؤكد تدمير زوارق ومسيرتين لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الخميس، أنه دمر أربعة زوارق مسيرة وطائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي، بحسب "فرانس برس".

وفي الوقت نفسه، دعت واشنطن ميليشيا الحوثي إلى إطلاق عمال إغاثة اعتقلوا في وقت سابق هذا الشهر.

وفي بيان، قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) إنها دمرت هذه الزوارق والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين خلال عمليات في البحر الأحمر.