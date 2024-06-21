واشنطن تؤكد تدمير زوارق ومسيرتين لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر
أعلن الجيش الأمريكي، مساء الخميس، أنه دمر أربعة زوارق مسيرة وطائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي، بحسب "فرانس برس".
وفي الوقت نفسه، دعت واشنطن ميليشيا الحوثي إلى إطلاق عمال إغاثة اعتقلوا في وقت سابق هذا الشهر.
وفي بيان، قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) إنها دمرت هذه الزوارق والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين خلال عمليات في البحر الأحمر.
وكان الجيش الأمريكي أعلن مساء الأربعاء، عن تدمير موقعي قيادة وتحكم للحوثيين في اليمن، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنتها الميليشيا في الأيام الأخيرة ضد سفن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وكانت السفينة التجارية "إم/في توتور" التي ترفع علم ليبيريا وتملكها وتشغلها شركة يونانية قد أصيبت الأربعاء الماضي، بأضرار جسيمة إثر هجوم بزورق مسيّر وصواريخ تبنته ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى مقتل بحار فلبيني، بحسب واشنطن.
وبعد أيام على استهداف السفينة "إم/في توتور"، أجلي طاقم سفينة أخرى هي "إم/في فيربينا" التي ترفع علم بالاو وتملكها شركة أوكرانية وتديرها شركة بولندية، بعدما أصيبت بصواريخ أطلقها أيضا الحوثيون من اليمن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "تدين الولايات المتحدة الهجمات المتهورة والعشوائية الأخيرة التي شنها الحوثيون على سفن مدنية، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على إم/في توتور التي غرقت في وقت سابق هذا الأسبوع وعلى إم/في فيربانا".
وبالإضافة إلى الهجمات على السفن، اعتقلت ميليشيا الحوثي مؤخرا أكثر من عشرة من عمال الإغاثة، ومنهم موظفون بالأمم المتحدة، متهمين إياهم بأنهم جزء من "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية".
وأضاف ميلر في بيان "ندعو الحوثيين مجددا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيون الذين اعتقلوا في بداية الشهر"، واصفا الاعتقالات بأنها "بغيضة".