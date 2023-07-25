التعزيزات الأمريكية في شرق سوريا.. لمن توجه واشنطن رسائلها؟

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، أن تعزيز القوات الأمريكية في سوريا يبقى محدودًا لاعتبارين: الأول أنه على المستوى العسكري يملك أهدافًا محدودة متعلقة بإيجاد توازن عسكري مع القوات الروسية، "وجود القوات الأمريكية ليس بهدف الاشتباك بل الردع، وإبقاء وجود قسد كورقة تفاوضية".

والاعتبار الثاني، وفقًا لبلال، ظهر مؤخرًا مع اتخاذ القوات الأمريكية تواجدها في سوريا كجزء من التوازن العسكري عمومًا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، فهو جزء من التواجد العام في الشرق الأوسط يضمن حالة عسكرية أمريكية عمومًا.

ويرى الكاتب السوري، أن العملية العسكرية الأخيرة التي قامت بها القوات الأمريكية بالاشتراك مع "قسد" يمكن النظر إليها بشكلها التكتيكي فقط، فهي استهدفت أشخاصًا محددين، ثلاثة حسب بعض التقارير، وهي في النهاية تتبع الآلية الأمريكية في ملاحقة المتعاونين مع القوات السورية بالدرجة الأولى، وبعض بقايا "داعش" في حالات نادرة.

ويشير بلال إلى أن التساؤلات التي يمكن أن تطرحها هذه العملية هي ارتباطها مع مناورات سوريّة في البادية، فهي تقدم مؤشرًا على أن الولايات المتحدة تقدّم دورها العسكري بشكل دائم على أنها تملك عقدة اتصال البادية مع الشرق السوري.

تصعيد مستمر

المحلل السياسي والعسكري السوري المقرب من دوائر صنع القرار، كمال جفا، يرى أن الحشود الأمريكية المستجدة في شمال شرق سوريا تأتي في سياق التصعيد المستمر في كل ملفات المنطقة، وامتدادًا لما تقرره أيضًا الصراعات المتنقلة في عدة مناطق من العالم، بما فيها الحرب في أوكرانيا، والصراع الصيني الأمريكي، وحتى ما يحدث في السودان، والتسخين بين "حزب الله" وإسرائيل.