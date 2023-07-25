التعزيزات الأمريكية في شرق سوريا.. لمن توجه واشنطن رسائلها؟
نفذ الجيش الأمريكي، يوم الجمعة، عملية إنزال جوي في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، حيث "اعتقل عددًا من الأشخاص"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).
وأفادت "سانا" بأن القوات الأمريكية نفذت عملية الإنزال بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة من واشنطن، حيث تمت عملية الإنزال في بلدة عكيدات بريف دير الزور الشرقي.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تعزز فيه الولايات المتحدة قواتها في مناطق شمال شرق سوريا، إذ قالت مصادر محلية في محافظة الحسكة لوكالة "سبوتنيك" إن قافلتين من العربات العسكرية دخلتا الحسكة قادمتين من بوابة "الوليد" الحدودية مع العراق.
وتضم القافلتان نحو 100 عربة، وتوجهتا إلى قواعد الجيش الأمريكي في الشدادي ورميلان وتل بيدر في المحافظة، كما تضمن الموكب مدرعات وصهاريج نفط ومعدات مدفعية، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر، وفقًا لعدة مصادر.
وكان الجيش الأمريكي أرسل موكبًا عسكريًا مكونًا من 75 مركبة دخلت يومي 19 و20 حزيران/ يونيو الماضي إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قادمة من العراق، وفقًا لوكالة "الأناضول" التركية، نقلًا عن مصادر محلية أيضًا.
سياسات جديدة
"منذ بداية العام 2021 اتخذت الولايات المتحدة سياسات جديدة في سوريا عبر تعزيز دورها العسكري، وذلك بعد انسحاب بعض قواتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب"، وفقًا للكاتب السياسي السوري مازن بلال.
ويقول بلال لـ "إرم نيوز": "من الواضح أن التفاهمات الأمريكية – الروسية عسكريًا في سوريا بدأت تنهار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى التقارير العسكرية التي توصّف خطورة الوضع نتيجة إمكانية التماس المباشر في الأجواء السورية".
ويعتقد بلال أن الحشود الأخيرة تقدم مؤشرات خطيرة، ليس على صعيد الخلافات الروسية الأمريكية فقط، بل أيضًا "نتيجة توترات ولو محدودة" طالت القوات الأمريكية في حقول النفط السورية.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، أن تعزيز القوات الأمريكية في سوريا يبقى محدودًا لاعتبارين: الأول أنه على المستوى العسكري يملك أهدافًا محدودة متعلقة بإيجاد توازن عسكري مع القوات الروسية، "وجود القوات الأمريكية ليس بهدف الاشتباك بل الردع، وإبقاء وجود قسد كورقة تفاوضية".
والاعتبار الثاني، وفقًا لبلال، ظهر مؤخرًا مع اتخاذ القوات الأمريكية تواجدها في سوريا كجزء من التوازن العسكري عمومًا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، فهو جزء من التواجد العام في الشرق الأوسط يضمن حالة عسكرية أمريكية عمومًا.
ويرى الكاتب السوري، أن العملية العسكرية الأخيرة التي قامت بها القوات الأمريكية بالاشتراك مع "قسد" يمكن النظر إليها بشكلها التكتيكي فقط، فهي استهدفت أشخاصًا محددين، ثلاثة حسب بعض التقارير، وهي في النهاية تتبع الآلية الأمريكية في ملاحقة المتعاونين مع القوات السورية بالدرجة الأولى، وبعض بقايا "داعش" في حالات نادرة.
ويشير بلال إلى أن التساؤلات التي يمكن أن تطرحها هذه العملية هي ارتباطها مع مناورات سوريّة في البادية، فهي تقدم مؤشرًا على أن الولايات المتحدة تقدّم دورها العسكري بشكل دائم على أنها تملك عقدة اتصال البادية مع الشرق السوري.
تصعيد مستمر
المحلل السياسي والعسكري السوري المقرب من دوائر صنع القرار، كمال جفا، يرى أن الحشود الأمريكية المستجدة في شمال شرق سوريا تأتي في سياق التصعيد المستمر في كل ملفات المنطقة، وامتدادًا لما تقرره أيضًا الصراعات المتنقلة في عدة مناطق من العالم، بما فيها الحرب في أوكرانيا، والصراع الصيني الأمريكي، وحتى ما يحدث في السودان، والتسخين بين "حزب الله" وإسرائيل.
ويقول الجفا في تعليق لـ "إرم نيوز" إن المشروع الأمريكي في سوريا واضح وصريح، وقد أصبح ضمن أهم أولويات الإدارة الأمريكية، لما له من تأثير أيضًا على عدة ملفات مترابطة؛ إن كان لجهة استمرار الضغوط القصوى على سوريا من خلال ترسيخ وضع قائم طويل الأمد، وصولًا إلى إنشاء دولة كردية معترف بها دوليًا ستتمدد حتمًا إلى تركيا وإيران، حتى لو كان هذا المشروع يهدد أمن أهم حلفاء الناتو وأمريكا، أي تركيا.
ويرى الجفا أن أحد أهداف واشنطن أنها تلتقي مع المشروع الإسرائيلي في استمرار استنزاف سوريا وحماية أمن إسرائيل، وكذلك تربط وجودها بالوجود الإيراني في سوريا الذي يعتبر أيضًا أهم أسباب توترات المنطقة من وجهة نظرها.
إمكانية الصدام.. قائمة
يذكر المحلل العسكري والسياسي السوري أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسائل تحذيرية إلى السلطات السورية، عبر الأردن، وهناك رسائل حملها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
ويوضح أن نتائج محادثات السوداني مع القيادة السورية لم تصل إجابتها من دمشق حتى الآن، وبالتالي فإن التحركات الميدانية الأمريكية وبالاعتماد على رأس حربتها "قسد" هي رسائل أمريكية مباشرة إلى سوريا وروسيا وإيران بأن إمكانية الصدام المسلح واردة جدًا في حال تجاوز الخطوط الحمراء الأمريكية.
ويقول الجفا، إن الدور الأساس الذي تلعبه "قسد" يكمن في أن وجودها مرتبط كليًا بالوجود الأمريكي في سوريا، وأي تغيير في خريطة التواجد الأمريكي في سوريا أو تحجيمه سيكون حتمًا على حساب المناطق التي تحتلها "قسد" تحت حماية الأمريكي وضمن تحالف ما يسمى "العزم الصلب" الذي يدّعي محاربة "داعش" فيما هو بالحقيقة مشروع احتلال وتدمير وتقسيم لسوريا.
استعراض قوة
الجفا يرى في التعزيزات الأمريكية الأخيرة، أيضًا، استعراضًا للقوة ورسائل في الميدان العسكري، موجهة لجميع الأطراف، بمن فيها إيران وروسيا، مشيرًا إلى أن التصعيد الحاصل سينتهي إما بالوصول إلى تسوية أو تهدئة أو صراع عبر الأدوات، وبالتالي، لن يكون صراعًا مباشرًا بين القوى الإقليمية الفاعلة على الأرض.
ويلفت إلى أن "معارك كسر العظم" في أوكرانيا انتقلت أيضًا إلى مسرح العمليات في سوريا، وحتى الاستفزازات انتقلت إلى مستوى آخر وهو الاحتكاك بين الطيران الروسي والطيران الأمريكي والفرنسي فوق الأجواء السورية، "وقد سمعنا الاحتجاجات عالية النبرة التي عبرت عنها فرنسا".