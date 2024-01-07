فيلق القدس: الفصائل الفلسطينية في غزة ستحصل قريبًا على أنظمة دفاعية

أعلن مستشار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إيرج مسجدي، الأحد، عن قرب تزويد "المقاومة الفلسطينية" في غزة بأنظمة دفاعية لمواجهة إسرائيل.

وقال مسجدي وهو سفير سابق لدى العراق في كلمة ألقاها بالمؤتمر الدولي بمناسبة اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، "سيحصل الفلسطينيون على أسلحة دفاعية".