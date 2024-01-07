عنصر من حماس يشارك باستعراض عسكري في غزة
عنصر من حماس يشارك باستعراض عسكري في غزة أرشيفية - رويترز

فيلق القدس: الفصائل الفلسطينية في غزة ستحصل قريبًا على أنظمة دفاعية

أعلن مستشار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إيرج مسجدي، الأحد، عن قرب تزويد "المقاومة الفلسطينية" في غزة بأنظمة دفاعية لمواجهة إسرائيل.

وقال مسجدي وهو سفير سابق لدى العراق في كلمة ألقاها بالمؤتمر الدولي بمناسبة اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، "سيحصل الفلسطينيون على أسلحة دفاعية".

الجنرال إيرج مسجدي
الجنرال إيرج مسجديمتداولة

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم": "اليوم، يقاتل الفلسطينيون بالصواريخ، وسيتمكنون يومًا ما من وقف القصف الإسرائيلي والحصول على أسلحة دفاعية"، دون الكشف عن كيفية تزويد الفصائل الفلسطينية بتلك الأسلحة الدفاعية.

عنصر من حماس يشارك باستعراض عسكري في غزة
قائد فيلق القدس الإيراني: "محور المقاومة" متحد مع حماس‎

وفي الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت حرب لا تزال مستمرة بين حركة حماس وإسرائيل، وقامت الأخيرة بشنّ العديد من الغارات التي أسفرت عن الآلاف من الضحايا والجرحى الفلسطينيين، كما دمرت المباني والمستشفيات.

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