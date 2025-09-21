بعد إعلان فتحه.. إسرائيل تعيد إغلاق "معبر الكرامة" مع الأردن

أعادت إسرائيل، الأحد، إغلاق معبر الكرامة "اللنبي" ورجعت حافلات المسافرين، رغم إعلانها المسبق عن إعادة فتحه، بحسب ما جاء عبر قناة "المملكة" المحلية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن، أمس السبت، إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بدءًا من الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري "الشحن" مغلقة حتى إشعار آخر.

وكان الأردن أعلن، الخميس، وقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر، إثر حادثة إطلاق نار وقعت عند "معبر اللنبي" وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.

وأكد الأردن إدانته ورفضه لحادثة إطلاق نار وقعت على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين "معبر الكرامة"، وعدها خرقا للقانون وتعريضا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى.