إسرائيل تعلن تدمير موقعين لإطلاق القذائف من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تدمير موقعيْن داخل لبنان بعد رصد محاولات لإستخدامها لاطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية.
وبين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، أن قوات جيش الدفاع هاجمت موقعًا أطلقت منه قذيفة مضادة للدروع قبل قليل نحو بلدة المطلة.
وأضاف أدرعي "في المقابل، تعرضت منطقة جبل روس للقصف حيث ترد قواتنا بنيرانها نحو مصادر إطلاق النار".
وكان قد وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بوقت سابق، رسالة إلى الدولة اللبنانية، مؤكدًا "أننا نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال، إذا ارتكبت ميليشيات حزب الله خطأ، فسنرد بقوة كبيرة جدًّا".