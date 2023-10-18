إسرائيل تعلن تدمير موقعين لإطلاق القذائف من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تدمير موقعيْن داخل لبنان بعد رصد محاولات لإستخدامها لاطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية.

وبين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، أن قوات جيش الدفاع هاجمت موقعًا أطلقت منه قذيفة مضادة للدروع قبل قليل نحو بلدة المطلة.