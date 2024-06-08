إسرائيل آخر المدرجين.. ما هي "قائمة العار"؟

أعلنت إسرائيل، الجمعة، إدراج جيشها رسميا في قائمة الأمم المتحدة للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، المعروفة إعلاميا بـ"قائمة العار" أو "القائمة السوداء".

و"قائمة العار" قائمة يرفقها الأمين العام للأمم المتحدة كملحق مع تقريره حول الأطفال في مناطق النزاع، وتركز بشكل أساسي على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، بما يشمل قتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسيا، بحسب وكالة "الأناضول".

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تضم هذه القائمة حاليًا الجيش الروسي، وتنظيمات مثل "القاعدة" و"داعش" و"بوكو حرام".

والعام الماضي، أدرج الأمين العام على "قائمة العار" الأممية كلاً من الجيش الروسي والجماعات المسلّحة "الموالية له"، لكنّه لم يدرج يومها إسرائيل، الأمر الذي أثار استياء منظمات حقوقية تطالب منذ سنوات بوسم الدولة العبرية بهذه السمة، بحسب "فرانس برس".

وسيسري القرار الأممي بضم إسرائيل "لقائمة العار" لمدة 4 سنوات.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي وأصاب أكثر من 120 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فيما خلفت عملياته العسكرية على القطاع قرابة 10 آلاف مفقود، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.