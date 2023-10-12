اليونيفيل تكشف الوضع على حدود لبنان وإسرائيل

أطلقت القوات الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، قذيفة باتجاه أطراف بلدة الخيام، المقابلة لمستوطنة "المطلة" قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم تفعيل صاروخ باتريوت في منطقة صفد بسبب تشخيص خاطئ. وقد تبع ذلك تحليق حربي إسرائيلي في الأجواء.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات خيم فيها الهدوء على الحدود الجنوبية للبنان، وشهدت مزيدا من التعزيزات الإسرائيلية باتجاه مناطق الشمال.

ووصف قائد قوة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، اللواء أرولدو لاثارو، الوضع بأنه "لا يزال مستقرا ولكنه متقلب".

وقال: "من حسن الحظ أن تبادل إطلاق النار بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل، لم يتصاعد إلى نزاع".

وأضاف لازارو في بيان أن جنود حفظ السلام "يظلون في مواقعهم ويقومون بمهامهم، وقد قمنا بزيادة الدوريات والأنشطة الأخرى، للحفاظ على الاستقرار، ونقوم بتنسيق هذا العمل مع القوات المسلحة اللبنانية".