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وزير العدل السوري: كل من تثبت مشاركته بانتهاكات السويداء سيُحاسب

وزير العدل السوري: كل من تثبت مشاركته بانتهاكات السويداء سيُحاسب
مقاتلون من العشائر ينظروف إلى منزل تم إحراقه في السويداءالمصدر: إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 7:28 م

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن كل من تثبت مشاركته في "الانتهاكات والاعتداءات" في محافظة السويداء سيحال إلى القضاء.

وقال الوزير، في بيان متلفز بثته حسابات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن لجنة التحقيق بشأن السويداء ستنهي عملها خلال 3 أشهر.

وأضاف أن مهمة اللجنة كشف الظروف والملابسات التي أدت للانتهاكات في السويداء.

ويأتي تصريح الويس بعد إعلان الوزارة تشكيل لجنة للتحقيق فيما وصفته بـ"أحداث السويداء"، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، وأكد الوزير أن "لجنة التحقيق ستعمل على حفظ حقوق المواطنين وترسيخ العدالة".

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