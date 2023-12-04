"بلومبيرغ": الآلاف يفرون من شمال إسرائيل بعد هجمات حزب الله
أشار تقرير نشرته شبكة "بلومبيرغ" إلى فرار عشرات الآلاف من الإسرائيليين من المناطق الشمالية المحاذية لجنوب لبنان بفعل الهجمات المتتالية لميليشيا حزب الله التي تزامنت وتضامنت مع حرب غزة.
وبحسب التقرير، فإن أغلب الذين يعانون من هجمات حزب الله هم سكان الكيبوتسات (المستوطنات)، ممن يمارسون الأنشطة الزراعية، حيث بدأت مظاهر التوتر عام 2006 بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل والميليشيا والتي استمرت لمدة 34 يومًا.
ومنذ ذلك الحين سعت الحكومة الإسرائيلية لطمأنة السكان ومنح العمال حوافز للعودة إلى أعمالهم في الشمال، بحسب ما نقلت الصحيفة.
ويضيف التقرير: "لكن برغم الوجود العسكري القوي الذي قد يمنع حزب الله من عبور الحدود أو تكثيف هجماته، إلا أنه من غير المرجح أن يقنع ذلك الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة بالعودة إلى ديارهم".
كما إن الوجود العسكري الإسرائيلي لن يقلل من التهديد الذي تشكله أسلحة ميليشيا حزب الله الأكثر تقدماً، والتي تشمل الصواريخ التي يمكن أن تصل إلى مناطق بعيدة، مثل: إيلات على الطرف الجنوبي الشرقي لإسرائيل، بحسب وصف الصحيفة.
وفيما يركز الجيش والحكومة الإسرائيلية بشكل أساس على الحرب في الجنوب، تؤرق مشكلة " الفراغ بالشمال" أبرز قادة الأعمال في إسرائيل.
وبينما أحجمت إسرائيل، التي تشعر بالقلق إزاء رد فعل المجتمع الدولي، عن القيام بعمليات برية وقائية لكل من غزة ولبنان لسنوات، فإن هجوم حماس غيَّر تلك الحسابات. وبمجرد أن تحقق أهدافها في غزة المتمثلة في القضاء على حماس وتحرير الرهائن المتبقين، ستتغير الأمور، بحسب إيال هولاتا، مستشار الأمن القومي السابق في الحكومة الإسرائيلية.
قال هولاتا: "إن القيام بما نحتاج إليه في غزة أمر صعب بما فيه الكفاية. لا نحتاج لأن نجد أنفسنا متشابكين على جبهتين. لن أقترح على أي حكومة إسرائيلية الانتظار مرة أخرى. أعتقد أننا بحاجة إلى التحرك قبل أن يحدث لنا ذلك "، داعيًا إلى "منع مذبحة أخرى للمدنيين في أي جزء من إسرائيل".
وختم التقرير بالقول إنه "من غير الممكن للسكان، الذين تتكفل الحكومة بنفقات إقامتهم في مناطق بعيدة عن التهديد، العودة في ظل غياب الأمن. ولا يبدو أن بحوزة إسرائيل حلولًا في المنظور القريب".
المصدر: شبكة بلومبيرغ