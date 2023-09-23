هل يعود طرفا الصراع السوداني قريبًا إلى طاولة المفاوضات؟
على الرغم من أنها لم تُحدث اختراقًا بشأن الأزمة السودانية، إلا أن محادثات جدة السعودية لحل الصراع القائم بين طرفي النزاع في السودان منذُ شهر نيسان/أبريل الماضي، وجدت حظها من التداول والحديث من وقتٍ لآخر وإمكانية العودة لها لحل أزمة البلاد المُتفاقمة.
أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم أمس الجمعة، أنه لم يطلب دعمًا عسكريًا خلال جولة إقليمية قام بها مؤخرًا، وأنه يفضل التوصل إلى "حل سلمي" للصراع.
وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال البرهان: "كل حرب تنتهي بالسلام سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات، وهناك مسار جدة ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية".
دون شروط
ويرى المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، أن الحرب خلفت دمارا في الأرواح والأموال والبنى التحتية، وانتهاكات مستمرة دون حسم عسكري.
وبين لـ"إرم نيوز"، أن من يفكر بعد كل ذلك في الحسم بالقوة يهدف لإطالة أمد الحرب وتغيير طابعها، ويؤكد بذلك أنه ليست لديه لا الرغبة ولا الإرادة لوقفها.
وأضاف خلف الله أنه "لذلك لن يعود طرفا الصراع من تلقاء نفسيهما للتفاوض وإنما بالضغط وتصعيد الرفض الشعبي للحرب ومخاطر استمرارها بكل وسائل التعبير السلمي، الذي يحفز الرأي العام الذي أظهرته معطيات الجمعية العامة للأمم المتحدة لحملهما وحثهما على التفاوض دون شروط لوقف إطلاق نار شامل ومستدام".
ولم تُفلح مباحثات جدة، التي انطلقت في شهر أيار/ مايو الماضي، برعاية سعودية أمريكية في إنهاء الأزمة السودانية بعد تعثر جولاتها المتعددة وتبادل الاتهامات بين طرفي النزاع.
مسألة وقت
وأكد القيادي بالمؤتمر الشعبي أحد الأحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري، عبد العال مكين، أن الخطابات التي وجهت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت في غاية الأهمية لاحتواء الصراع في السودان وإيقاف الحرب.
وقال لـ"إرم نيوز"، إن عودة الطرفين لمفاوضات جدة باتت مسألة وقت ليس إلا، لافتاً إلى أن الدعم السريع في خطابه أوضح نقاطا مهمة ستساعد في الحل ووقف الحرب لأنها رغبة وليست أماني كما جاء على لسانه، بالمقابل نجد أن الجيش يلوح بالتفاوض مرة واستمرار الحرب مرة أخرى.
وأضاف مكين: "نحن نرى أن الحلول في العودة إلى منبر جدة لتوافق المجتمع الدولي عليه كمنصة لطرح الحلول"، مبينًا أن عدم تشكيل حكومة مستقلة في هذا الوقت مهم لعدم انقسام السودان إلى دولتين وتفاقم الصراع واتساع رقعته.
ويوم الخميس الماضي، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن قواته مستعدة لوقف إطلاق النار في كافة الأرجاء؛ للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة، وبدء محادثات سياسية شاملة.
وجدد خلال كلمة وجهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزامه بالعملية السلمية لإنهاء الحرب، التي قال إنها فرضت عليهم من قبل القوات المسلحة السودانية والنظام السابق.
رغبة تفاوض
ويرى المحلل السياسي، صلاح باب الله، أن هناك إمكانية لعودة طرفي النزاع لمفاوضات جدة، لأن أي حرب مهما طال أمدها ستنتهي بالتفاوض وليس على فوهات البنادق، بحد تعبيره.
وتطرق لـ"إرم نيوز"، إلى ما رشح من معلومات عن اجتماع البرهان بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تركزت مداولاته على استئناف المفاوضات في جدة، إضافة إلى ذلك مستشارا الدعم السريع اللذين أكدا أن وفديهما لا يزالان في جدة وهذا يشير إلى الرغبة في التفاوض.
وأشار باب الله إلى أن توجه المجتمع الدولي والأطراف المتفاوضة جميعها تشير إلى قرب استئناف التفاوض بين طرفي الصراع في السودان.