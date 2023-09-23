هل يعود طرفا الصراع السوداني قريبًا إلى طاولة المفاوضات؟

على الرغم من أنها لم تُحدث اختراقًا بشأن الأزمة السودانية، إلا أن محادثات جدة السعودية لحل الصراع القائم بين طرفي النزاع في السودان منذُ شهر نيسان/أبريل الماضي، وجدت حظها من التداول والحديث من وقتٍ لآخر وإمكانية العودة لها لحل أزمة البلاد المُتفاقمة.

أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم أمس الجمعة، أنه لم يطلب دعمًا عسكريًا خلال جولة إقليمية قام بها مؤخرًا، وأنه يفضل التوصل إلى "حل سلمي" للصراع.