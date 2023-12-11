بينهن رضيعات ومسنات.. إسرائيل تعتقل 142 فلسطينية منذ هجوم أكتوبر

قالت مؤسستان فلسطينيتان، اليوم الأحد، إن إسرائيل اعتقلت منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 142 من النساء والفتيات.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن من بين المعتقلات "طفلات رضيعات، ونساء مسنات".

وأضافت المؤسستان أنه "وفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها الدامون وهشارون".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على اعتقالات النساء من غزة.