بعد اغتيال أبناء هنية.. أولمرت: إسرائيل رسمت أسوأ صورة لنفسها

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، انزعاجه الشديد عقب اغتيال 3 من أبناء هنية، و3 من أحفاده، مبينًا أن إسرائيل رسمت لنفسها صورة هي الأسوأ، مطالبًا في الوقت ذاته بلجنة للتحقيق في ملابسات العملية.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، عن أولمرت أن اغتيال أحفاد هنية على وجه التحديد "أزعجه بشدة"، ورأى أن إسرائيل بذلك "ترسم لنفسها صورة هي الأسوأ من جميع الزوايا".

وانتقد أولمرت الاغتيال وقال إنه يتعين تشكيل لجنة تحقيق لفحص ملابساته، وأضاف إنه "حتى لو كان الهدف شرعيًّا فإن المصادقة على الاغتيال كان يتعين أن تصدر عن المستويات العليا".

وربط أولمرت بين الاغتيال و"الإدارة الخاطئة" للحرب، وقال إنه "لو كانت إسرائيل قد أوقفت الحرب منذ شهرين مقابل إبرام صفقة لتبادل الأسرى، لكانت الأمور أفضل بكثير".

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن انتقادات في الأوساط السياسية الإسرائيلية لعملية اغتيال أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.