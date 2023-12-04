محلل عسكري لـ"إرم نيوز": إسرائيل تكرر سيناريو "مربعات شمال غزة" في خانيونس

قال محلل عسكري إن الجيش الإسرائيلي بدأ قطع طريق صلاح الدين شمال مدينة خانيونس، ووجهته القادمة جنوبي قطاع غزة من أجل تحديد مربعات سكنية جديدة لاقتحامها، وإخلاء سكانها على غرار ما قام به في شمال غزة لا سيما في جباليا والشجاعية.

وأضاف المحلل عبد الجبار آل عبو لـ"إرم نيوز" أن "القوات الإسرائيلية نشرت، يوم أمس، خريطة تبين فيها المربعات المحددة وطالبت الفلسطينيين بترك هذه المربعات في أحياء حمد والسطر والكتيبة ومعن، في محافظة خانيونس والتوجه إلى مخيمات الشابورة وتل السلطان والفخاري وتقع هذه المخيمات الثلاث في محافظة رفح أقصى جنوب القطاع".