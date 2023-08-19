الإمارات وإثيوبيا تعززان التعاون باتفاقيات في مختلف المجالات

شهد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين العديد من الجهات في البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الاتفاقيات تهدف إلى تطوير علاقات التعاون والشراكة التنموية وتنويع مجالاتها في مختلف الجوانب التي تدفع التنمية والازدهار في دولة الإمارات وإثيوبيا.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الجمعة، في زيارة رسمية.

وشملت المذكرات والاتفاقيات التي وقعها الجانبان في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية:

- اتفاقية التعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

- مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

- إعلان مشترك بين دولة الامارات وإثيوبيا للتعاون في مجال العمل المناخي.

- مذكرة تفاهم بشأن معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب.

- مذكرة تفاهم بين شركة عملات الأمنية وبنك إثيوبيا الوطني.

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ش.م.ع وشركة التأمين الإثيوبية.

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ش.م.ع وبنك إثيوبيا التجاري.

- مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك إثيوبيا للتنمية.

- مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وهيئة الاستثمارات الإثيوبية.

- مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية.

- مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي وشركة إثيوبيا القابضة للاستثمار.

- مذكرة تفاهم بين "موانئ دبي العالمي" ووزارة النقل واللوجستيات الإثيوبية.

- خارطة طريق بين مجموعة مصدر ووزارة المالية الإثيوبية.

- خطاب نوايا بين شركة أبوظبي الوطنية للنفط "أدنوك" و وزارة الزراعة الإثيوبية.

- مذكرة تفاهم بين مجموعة الظاهرة وهيئة الاستثمار الإثيوبية.

- مذكرة تفاهم بين شركة تالك الاستثمارية ووزارة الزراعة الإثيوبية.