مقتل عنصرين من "حزب الله" في تبادل للقصف جنوب لبنان

تبادل الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله، اليوم الأربعاء، الهجمات العابرة، وذلك بعد ساعات من الهدوء لم تسجل منذ بدء المواجهات على هذه الجبهة منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وأعلنت ميليشيا حزب الله، في بيانين لها، استهدافها ثكنة زرعيت وموقع جل العلام، وأفادت بتحقيق إصابات مباشرة فيهما.

كما نعت، في بيانين آخرين، اثنين من عناصرها، دون ذكر مكان سقوطهما.