بعد لقاء أبوظبي.. ولي عهد البحرين يتصل بأمير قطر
أجرى ولي عهد البحرين اتصالا هاتفيا بأمير قطر هو الأول من نوعه منذ انتهاء الأزمة الخليجية عام 2021.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن ولي العهد في المملكة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أكد خلال الاتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أهمية "العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها".
وذكرت الوكالة أن "ولي العهد نقل تمنيات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولبلاده بالخير والنماء".
وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد البحريني "أكد خلال الاتصال على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية".
ووفق الوكالة "تم خلال الاتصال التأكيد على استمرار الاتصال بين المسؤولين في البلدين الشقيقين تحقيقاً لما فيه الخير للجميع".
ويأتي الاتصال بعدما حضر أمير قطر وملك البحرين قمة عربية مصغرة استضافها رئيس الإمارات في أبوظبي الأسبوع الماضي وحضرها أيضا قادة عمان والأردن ومصر.