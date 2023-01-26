بعد لقاء أبوظبي.. ولي عهد البحرين يتصل بأمير قطر

وذكرت الوكالة أن "ولي العهد نقل تمنيات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولبلاده بالخير والنماء".

وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد البحريني "أكد خلال الاتصال على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية".

ووفق الوكالة "تم خلال الاتصال التأكيد على استمرار الاتصال بين المسؤولين في البلدين الشقيقين تحقيقاً لما فيه الخير للجميع".

ويأتي الاتصال بعدما حضر أمير قطر وملك البحرين قمة عربية مصغرة استضافها رئيس الإمارات في أبوظبي الأسبوع الماضي وحضرها أيضا قادة عمان والأردن ومصر.