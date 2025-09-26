سفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية لن يكون مفيدًا

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي للقناة 4 البريطانية أن قيام إسرائيل "بضم الضفة الغربية لن يكون مفيدًا".

وقال إن أولوية الرئيس دونالد ترامب هي التأكد من خروج المحتجزين الإسرائيليين ووقف الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "بوليتيكو"، نقلًا عن ستة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقال اثنان من المصادر، بحسب المجلة، إن ترامب كان حازمًا في هذا الموضوع، وإن الرئيس وعد بأن إسرائيل لن يُسمح لها بالاستيلاء على الضفة الغربية، التي تحكمها السلطة الفلسطينية، وليس حماس.

وأشار شخص آخر مطلع على المحادثات إلى أنه رغم تطمينات ترامب، فإن وقف إطلاق النار لإنهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ قرابة عامين ضد حماس لم يقترب من التحقق.

كما قال شخصان آخران مطلعان على الأمر، إن ترامب وفريقه قدّموا ورقة بيضاء تُحدد خطة الإدارة لإنهاء الحرب، بما في ذلك وعد الضم وتفاصيل أخرى مثل الحوكمة والأمن بعد الحرب.