بن فرحان يبحث مع المبعوث الأممي الوضع في سوريا

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الوضع في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالاً هاتفيًا، من المبعوث الأممي جير بيدرسون.

وجرى خلال الاتصال، بحث سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسوريا في هذا الشأن.

وأكد الوزير خلال الاتصال حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.