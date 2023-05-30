الجيش الإسرائيلي: خلية خطيرة تقف وراء التخطيط لعملية "حرميش"

أعلن الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول عملية مستوطنة "حرميش"، التي نُفذت الثلاثاء، وأدت لمقتل مستوطن إسرائيلي، فيما انسحب المنفذون بسلام.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية نقلاً عن ضابط في الجيش الإسرائيلي قوله إن "العملية تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار التي تتم من بعيد"، مشيرًا إلى أن "خلية منظمة وخطيرة تقف خلفها وخططت لها جيدا".

وقال الضابط إن "العملية تم تنفيذها عبر مركبة تجاوزت مركبة المستوطن، وأطلقت صليات من الرصاص قتلت إسرائيليا أعزلَ كان يقود مركبته"، منوها إلى أن "العملية تتسم بملامح تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار المعروفة لنا، نتحدث عن خلية خططت جيداً للعملية، وهي عملية خطيرة تمت عبر مركبة مسرعة فرت بعد العملية تجاه مخيم نور شمس والمنطقة المحيطة".