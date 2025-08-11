اجتماعات أممية حثيثة لوقف إطلاق النار في اليمن

أدار مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من اللقاءات، ارتكزت في المقام الأول على مناقشة وقف إطلاق النار، وبحث الترتيبات المرتبطة، والإجراءات المتعلقة بالتحديات الأمنية القائمة في عموم البلاد.

وأورد الموقع الرسمي التابع لمكتب المبعوث الأممي بيانًا، مساء اليوم الاثنين، نشر من خلاله تفاصيل مخرجات تلك اللقاءات، التي شارك فيها ممثلون عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تُيسّرها الأمم المتحدة.

وقال البيان الأممي: "ركزت المناقشات على التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، وبحث الترتيبات الأمنية ذات الصلة، وسبل معالجة التحديات الأمنية القائمة في اليمن".

وأشار إلى أن "هذه الاجتماعات تعكس استمرار انخراط مكتب المبعوث الأممي مع الجهات الفاعلة الرئيسة في المجال الأمني باليمن والمنطقة، لدعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية سياسية شاملة".

وتابع: "وقد استندت مناقشات الأسبوع الماضي إلى جولات سابقة عُقدت في ديسمبر 2024 ويناير 2025 مع الوفود نفسها".

ونقل البيان تصريحات منسوبة إلى المستشار العسكري الرئيسي، أنتوني هايوارد، جاء فيها: "تواصل لجنة التنسيق العسكري القيام بدور حيوي في تعزيز الثقة والحد من التوترات بين الأطراف، إذ يظل عملها أساسيًا لدعم خفض التصعيد وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام".

وأشار إلى أن "المناقشات تمحورت حول القضايا الأمنية ذات الأولوية، بما في ذلك آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والخيارات الممكنة لضمانات أمنية"، متابعًا: "كما ناقش المشاركون سبل تنفيذ وقف إطلاق نار شامل في البر والجو والبحر، كجزء من اتفاق سياسي أوسع".

وأضاف: "تطرقت المناقشات إلى إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، إلى جانب الترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة".

واختتم البيان قوله: "سيواصل مكتب المبعوث الخاص توفير منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري؛ بهدف دعم جهود التهدئة والتوصل لحل سلمي للنزاع".