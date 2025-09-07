اليوم الأعنف منذ استئناف الحرب.. مقتل 70 فلسطينيا في غارات على غزة

قتل سبعون فلسطينيًا على الأقل، الأحد، في عشرات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، وتركزت في مدينة غزة التي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحها.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن أكثر من سبعين فلسطينيًا قتلوا، وأصيب عشرات آخرون في سلسلة غارات كان آخرها على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن القصف الإسرائيلي دمر أكثر من 50 بناية، من بينها برج الرؤيا غربي مدينة غزة، وتضررت 100 أخرى جزئيًا.

وأضاف في بيان صحفي: "الاحتلال يتعمّد استهداف البنايات المحاطة بخيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة جراء قصف المباني المجاورة لها".

وتابع أن"طواقم الدفاع المدني أُنهكت بفعل كثافة الاستهدافات المتواصلة على المدينة"، مضيفًا: "هذا اليوم يُعد من أصعب أيام الحرب منذ تجددها في الثامن عشر من مارس/آذار".

وواصل الجيش الإسرائيلي الذي سيطر على مناطق شمالي وجنوب شرقي مدينة غزة عملياته العسكرية في منطقة حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة النطاق شرقي منطقة بركة الشيخ رضوان، كما استهدف بالقذائف المدفعية حي الزيتون جنوبي المدينة.

وفي جنوبي قطاع غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق وسط وشمالي مدينة خان يونس، بعد تراجع لآليات الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق الغربية من المدينة.