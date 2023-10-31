أعلام ورسوم في أيرلندا الشمالية تعكس الانقسام حيال حرب غزة
رغم بعدها آلاف الكيلومترات عن الشرق الأوسط، تملأ رموز تدل على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، شوارع أيرلندا الشمالية.
وترفرف أعلام فلسطينية في الأحياء المؤيّدة لأيرلندا في المقاطعة البريطانية، وأخرى إسرائيلية في تلك الداعمة للمملكة المتحدة؛ ما يعيد إلى الأذهان تاريخ أيرلندا الشمالية نفسها التي شهدت نزاعات وانقسامات ما زالت تؤثر على الحياة اليومية رغم اتفاق السلام الموقع عام 1998 الذي أنهى العنف إلى حد كبير.
وإلى جانب الأعداد المتزايدة من الأعلام، تعبّر رسوم جدارية عن الدعم إما للفلسطينيين أو لإسرائيل، بحسب مكانها ضمن التقسيم الطائفي في أيرلندا الشمالية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح الثلاثاء ارتفاع حصيلة الضحايا في القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 8525، معظمهم مدنيون وبينهم 3542 طفلا.
استعمار
وعلى طريق "فولز رود"، الرئيس الذي يمر في معظم أحياء بلفاست الغربية المؤيّدة بمعظمها لأيرلندا، يشعر السكان بـ"التعاطف" مع الفلسطينيين، بحسب بات شيهان، النائب عن حزب "شين فين"، الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الأيرلندي.
وقال شيهان لوكالة فرانس برس من أمام رسم جداري جديد مؤيّد للفلسطينيين: "الأيرلنديون هم الأكثر قدرة على فهم الصعوبات التي يعيشها الفلسطينيون حاليا".
وتابع أن "أيرلندا عانت من الاستعمار والاحتلال 800 عام. كان هناك الكثير من الانتفاضات المسلحة ضد الحكم البريطاني ورأينا الفلسطينيين يعانون في ظل احتلال استعماري مشابه".
وكشف شيهان خلال مراسم أقيمت قبل أسبوعين عن الرسم الجداري الذي يشمل عبارة "الحرية لفلسطين" مع قبضة بالألوان الفلسطينية والأيرلندية.
وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، خطب النائب البالغ 65 عاما الذي أمضى 55 يوما مضربا عن الطعام داخل سجن عام 1981، في تجمّع مؤيد للفلسطينيين في وسط بلفاست شارك فيه آلاف المتعاطفين.
ولطالما رُفعت الأعلام الفلسطينية في المناطق المؤيدة للجمهوريين، لكن أعدادها ازدادت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.