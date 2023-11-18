"الغارديان": إسرائيل تفشل في إثبات روايتها بشأن الشفاء

فشلت إسرائيل عبر مقاطع وتسجيلات الفيديو، التي قدمتها حتى الآن في إثبات روايتها، المتمثلة بأن حركة حماس الفلسطينية تستخدم مجمع دار الشفاء الطبي، في قطاع غزة، لقيادة العمليات ضد إسرائيل، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير.

وقالت الصحيفة إن القوات الإسرائيلية بذلت، قبل استيلائها على المجمع الطبي، جهودًا حثيثة لتصوير المجمع على أنه مركز تستخدمه حركة حماس لقيادة عملياتها ضد إسرائيل، لكن الأدلة المقدمة حتى اللحظة، لا تثبت ذلك.

وبينت أن مقاطع الفيديو، التي بثها الجيش الإسرائيلي تظهر فقط مجموعات متواضعة من الأسلحة الصغيرة، أغلبها بنادق هجومية تم التقاطها من المجمع الطبي الكبير.