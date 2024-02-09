معزولون عن العالم.. الجوع وانقطاع الاتصالات يفاقمان معاناة السودانيين

يعيش سودانيون في عُزلة عن العالم منذ 3 أيام بلياليها؛ بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل، في آخر تطورات الحرب التي تفتك بالبلد منذ 10 أشهر.

وتسبب انقطاع الإنترنت في توقف التحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية، في وقت يعتمد عليها غالب السودانيين في تلقي الأموال من ذويهم بالخارج للبقاء على قيد الحياة بعد أن تعطلت مصادر دخلهم بسبب الحرب وعرقلة طرفي الصراع إيصال المساعدات الإنسانية لهم.

وعبّر سودانيون يعيشون بالخارج لـ"إرم نيوز" عن قلقهم البالغ من انقطاع التواصل مع ذويهم بالداخل لمعرفة أوضاعهم الأمنية والمعيشية.

"مرعوب على أسرتي"

"الخوف والقلق"، هكذا عبّر مرتضى أحمد وهو صحفي سوداني يعيش في العاصمة الأوغندية كمبالا عن ما يشعر به وهو لا يستطيع التواصل مع أسرته في السودان منذ أيام.

وقال الشاب السوداني لـ"إرم نيوز"، إنه لم يتمكن من التواصل مع أسرته التي تعيش في ولاية غرب كردفان، منذ نحو 10 أيام، بعد أن خرجت عن خدمة الاتصالات والإنترنت، قبل أن تلحق بها كامل مناطق السودان.

وعبّر مرتضى عن خوفه على أسرته التي تعيش في منطقة تشهد اضطرابات أمنية متواصلة، موضحًا أنه "لا يستطيع النوم بسبب التفكير في حالهم وماذا يحدث لهم".