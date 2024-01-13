"واشنطن بوست": ميليشيا الحوثي كانت تترقب الضربات الأمريكية لاستغلالها

ذهب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد توجيه ضربات لميليشيا الحوثي في اليمن، "دخلتا حرباً ستواجهان من خلالها عدواً اعتاد على القتال وخوض الحروب بشكل جيد"، مؤكدا أن "هذه الضربات هي ما كانت تبحث عنه ميليشيا الحوثي".

وبحسب محللين، فإن "الضربات الأمريكية البريطانية لن تردع المسلحين عن مواصلة مهاجمة سفن الشحن والسفن الحربية في المنطقة، وهو الإجراء الذي يقول الحوثيون إنهم يتخذونه لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة".

فشل في الاحتواء

وأوضح التقرير أنه "رغم وصف زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا الهجمات بأنها ناجحة، إلا أن المحللين يرون أنها تكشف عن فشل الولايات المتحدة في احتواء التداعيات الإقليمية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على غزة، وهي العملية التي دعمها البيت الأبيض، والصراع المستمر في اليمن".