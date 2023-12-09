قتلى في صفوف "حزب الله" إثر قصف إسرائيلي في سوريا وجنوب لبنان
لقي ثلاثة من أعضاء ميليشيا حزب الله، حتفهما في ضربة إسرائيلية بطائرات مسيرة في جنوب غرب سوريا أمس الجمعة. وقال مصدر لرويترز، إن الضربة أسفرت أيضا عن مقتل سوري كان يرافقهم.
وصباح اليوم السبت، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، للمرة الثالثة على التوالي، على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، حيث أُفيد بوقوع إصابات.
فيما تَواصل القصف الإسرائيلي بالصواريخ والقذائف المدفعية على البلدات الحدودية، في بليدا مارون الراس وعيترون، وطال الضهيرة وعلما الشعب في القطاع الغربي.
كما أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته باتجاه الأودية المواجهة لمواقع في بركة ريشا وتلة الراهب.
وكانت ميليشيا حزب الله، قد نفّذت فجر اليوم السبت، هجوما على موقع راميا في القطاع الأوسط.
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت سلسلة من الأهداف التابعة لميليشيا حزب الله، "ومن بين الأهداف التي تم ضربها مراكز القيادة والسيطرة العملياتية التي يستخدمها الحزب"، مشيرا إلى أنه "خلال الليل تمّ تحديد عدد من عمليات إطلاق النار من لبنان، وردّ الجيش على مصدر إطلاق النار".
وكان القصف الإسرائيلي قد تواصل ليلًا، وتركّز على جبل اللبونة في القطاع الغربي، الذي استُهدف بقذائف من عيار 240 ملم. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنها المرة الأولى التي تَستخدم فيها إسرائيل هذه القذائف الثقيلة منذ بدء حرب غزة.