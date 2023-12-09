قتلى في صفوف "حزب الله" إثر قصف إسرائيلي في سوريا وجنوب لبنان

لقي ثلاثة من أعضاء ميليشيا حزب الله، حتفهما في ضربة إسرائيلية بطائرات مسيرة في جنوب غرب سوريا أمس الجمعة. وقال مصدر لرويترز، إن الضربة أسفرت أيضا عن مقتل سوري كان يرافقهم.

وصباح اليوم السبت، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، للمرة الثالثة على التوالي، على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، حيث أُفيد بوقوع إصابات.

فيما تَواصل القصف الإسرائيلي بالصواريخ والقذائف المدفعية على البلدات الحدودية، في بليدا مارون الراس وعيترون، وطال الضهيرة وعلما الشعب في القطاع الغربي.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته باتجاه الأودية المواجهة لمواقع في بركة ريشا وتلة الراهب.

وكانت ميليشيا حزب الله، قد نفّذت فجر اليوم السبت، هجوما على موقع راميا في القطاع الأوسط.