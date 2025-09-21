الجيش الإسرائيلي يعتذر عن سقوط مدنيين في غارة بنت جبيل

أعرب الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أسفه لسقوط مدنيين بغارة نفذها في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادث.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش الإسرائيلي شن غارة في منطقة بنت جبيل أسفرت عن مقتل عنصر من حزب الله، كان ينشط في منطقة مدنية بما يتعارض مع التفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف أدرعي أن العملية أسفرت عن سقوط عدد من المدنيين، معبرا عن أسفه لمقتلهم.

وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لتجنب الإضرار بالمدنيين، كما يجري التحقيق في الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد ووقوع إصابات حرجة، بينهم أطفال في الغارة التي نفذتها مسيرة في مدينة بنت جبيل استهدفت دراجة نارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سائق الدراجة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية عند أطراف بنت جبيل قد قتل كما قتل أب وطفلتيه كانوا داخل سيارة أثناء تنفيذ الغارة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "الوكالة الوطنية للإعلام" في وقت سابق اليوم بإلقاء إسرائيل، عددا من القنابل المضيئة بين مدينة بنت جبيل وبلدة عيترون، جنوبي لبنان.

وأكدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مدعّمة بفيديوهات، أن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية "عند حي المسلخ في بنت جبيل".