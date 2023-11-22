"إكسيوس" يكشف تفاصيل اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل

كشف موقع "إكسيوس" الأمريكي الإخباري تفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم الإعلان عن التوصل إليه فجر اليوم الأربعاء بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية.

وذكر الموقع أن الاتفاق ينص على إجراء صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة حماس ستتم على مرحلتين خلال هدنة مدتها 4 أيام، وستفرج الحركة بموجب الصفقة عن نحو 50 امرأة وطفلاً إسرائيلياً.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل ستفرج بموجب الصفقة عن 150 فلسطينياً معظمهم من النساء والأطفال.

ولفت الموقع إلى أن المرحلة الثانية من الصفقة قد تتضمن إفراج حركة حماس عن أسرى إضافيين مقابل تمديد وقف النار.

وبموجب الصفقة، ستسمح إسرائيل بدخول 300 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة من مصر، وستسمح إسرائيل بدخول المزيد من الوقود خلال فترات وقف النار.