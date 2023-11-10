جعجع يحذّر من جر لبنان إلى حرب إقليمية لا تُحمد عقباها

حذَّر سمير جعجع رئيس حزب "القوّات اللبنانية" من انجرار لبنان إلى "حرب إقليمية لا تُحمد عقباها".

وقال في مقابلة مع قناة "راي 1" الإيطالية: "المرحلة الحالية صعبة جدًا، تتطلّب دقّة فائقة في التعامل مع ما نشهده، بغية تجنيب لبنان مرّ هذا الكأس"، وفق تعبيره.

وأوضح جعجع، أن "المسألة، اليوم، لا تتعلّق في إن كان لحزب الله مصلحة في جرّ لبنان إلى حرب إقليمية أم لا، بل إن المعضلة تكمن في تدرج الأحداث، ما يمكن أن يودي بنا إلى حرب إقليمية".

وأشار إلى أن "الكلمة الأولى والكبرى لإيران في انخراط حزب الله في الحرب وتوسيع آفاقها لتصبح إقليمية، أو ثبات هذا الأخير بعيدًا منها، وبالتالي استمرارها على ما هي عليه اليوم".

وجدّد رئيس القوات اللبنانية التأكيد على أن "يكون الجيش اللبناني هو القوة العسكرية الوحيدة المنتشرة في الجنوب بالتعاون مع القوات الدولية".

وعن كيفية خروج البلاد من هذا النفق المظلم، رأى جعجع أن "الخطوة الأولى نحو طريق الخروج من هذا النفق هي السعي بجهد إلى تجنب الحرب الدائرة في الوقت الراهن، من خلال تطبيق القرار الدولي 1701".

وختم قائلاً: "بعد انتهاء هذه الفترة بسلام، إن شاء الله، من الأهمية العودة إلى ممارسة الديمقراطية الفعلية والحقيقية في البلاد".