خططت لاستهداف قيادات رفيعة.. القبض على خلية إرهابية في عدن

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، عن القبض على خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بمديرية دار سعد شمال المحافظة، في "عملية أمنية نوعية".

ونقل الموقع الرسمي الناطق باسم القوات الجنوبية المسلحة "درع الجنوب" تصريحًا صحفيًا منسوبًا لمدير مركز شرطة دار سعد، العقيد مُصلح الذرحاني، أورد خلاله تفاصيل العملية الأمنية.

وقال الذرحاني، إن "الخلية الإرهابية، كانت تعتزم تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، وستستهدف من خلالها عددًا من القيادات الأمنية والعسكرية الرفيعة في عدن".

وأضاف أنه "أثناء القبض على العصابة المُسلحة، عُثر بحوزتها على حقيبة تواجدت بداخلها متفجرات بأشكال مختلفة، وذلك بغرض استخدامها لتنفيذ مخططها الإرهابي".

وذكر الذرحاني، في سياق تصريحه، أن التحقيقات الأولية التي أُجريت مع المتهمين، كشفت عن وجود علاقة مباشرة مع القيادي العسكري المحسوب على حزب الإصلاح، أمجد خالد، حيث تلقوا تدريبهم ودعمهم منه، لافتًا إلى أنهم اعترفوا بذلك، بالإضافة إلى أنهم يمتلكون قائمة بأسماء القيادات الأمنية والعسكرية، لتصفيتهم بالقتل المباشر أو عبر العبوات الناسفة.

ولفت الذرحاني إلى أنه جرى تحريز كافة المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى رفع المحضر والاستدلالات وتحويل المتهمين إلى النيابة الجزائية في عدن، من أجل مباشرة التحقيق معهم واستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.