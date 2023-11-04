هل تنجح أمريكا وحلفاؤها في رسم تصور للوضع بعد انتهاء حرب غزة؟

ووصف مصدر أمريكي آخر العملية بأنها لا تزال في "طور طرح الأفكار" بشكل غير رسمي.

وهناك أسئلة رئيسية بشأن الوضع، منها ما إذا كانت إسرائيل ستتمكن فعلا من القضاء على حماس كما توعدت، وما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاء غربيون وحكومات عربية سيلتزمون بالمشاركة في جنود للفصل بين إسرائيل والفلسطينيين بما يتخطى تردد بشأن الأمر قائم منذ فترة طويلة.

وقال البيت الأبيض، يوم الأربعاء: "ليس هناك خطط ولا نوايا" لنشر قوات أمريكية على الأرض في قطاع غزة.

ومع اكتساب تلك النقاشات قوة دافعة، تقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من تسعة آلاف قتلوا في القطاع الساحلي الضيق المحاصر المكتظ بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نصفهم بالفعل من النازحين والمشردين، وإن المستشفيات المكدسة بالمرضى والمصابين والمحتمين بها لم يعد لديها وقود للكهرباء ولا أدوية، ولم تعد تستقبل المزيد، وضاقت الأرض، فلم تعد هناك مواقع يمكن أن تسع القتلى والموتى في قبور.

كما لم يتضح أيضا إن كانت السلطة الوطنية الفلسطينية، التي لها حكم ذاتي محدود في مناطق من الضفة الغربية المحتلة، قادرة أو راغبة في تسلم إدارة القطاع.