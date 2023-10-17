مساعدات إلى غزة تصل معبر رفح.. ولا خطة بعد لإدخالها
اقتربت شاحنات تحمل مساعدات مصرية، اليوم الثلاثاء، من معبر رفح، رغم عدم الاتفاق على إدخال المواد الإغاثية، واستمرار إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني بسبب الضربات الإسرائيلية.
ولم يتضح بعد متى يمكن أن تعبر هذه المساعدات من المعبر الوحيد إلى غزة.
وقالت وزارة الداخلية في غزة إن 49 شخصًا على الأقل قُتلوا في القصف الإسرائيلي الليلة الماضية على مدينة رفح، حيث يقع المعبر، وعلى بلدة خان يونس القريبة منه.
وبدأ بعض الأشخاص مزدوجي الجنسية، الذين تجمعوا في الأيام القليلة الماضية بانتظار فتح معبر رفح، يقتربون من الحدود اليوم الثلاثاء، لكن كثيرين قالوا إنهم ابتعدوا بسبب الضربات الجوية.
وبعد مفاوضات لتسع ساعات، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه اتفق مع إسرائيل على "صياغة خطة تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية من البلدان المانحة والمنظمات متعددة الأطراف إلى المدنيين في غزة".
وتقول مصر إن معبر رفح لم يغلق بشكل رسمي، لكنه أصبح غير صالح للعمل بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني.
وكان المعبر شريانًا حيويًا قبل اندلاع القتال الأخير، وأصبح الآن مدخلًا لا بديل عنه للإمدادات التي يحتاجها قطاع غزة بشدة، في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق.
وقال شاهد عيان إن نحو 160 شاحنة غادرت العريش في شبه جزيرة سيناء خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، حيث تنتظر مئات الأطنان من المساعدات التوصل لاتفاق لإدخالها.
وقال أحمد سالم، من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، إن الشاحنات المتجهة إلى الحدود تحمل مساعدات مصرية، لكن المساعدات الدولية بقيت في مستودعات بالعريش.
وذكر سالم ومصدر أمني آخر أن مصر أصلحت الطرق في محيط المعبر التي تضررت بفعل الضربات الإسرائيلية.
وبدأت إسرائيل قصفًا مكثفًا وحصارًا على غزة في أعقاب هجمات نفذتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من انقطاع الكهرباء، الأمر الذي يضع الخدمات الطبية وإمدادات المياه على حافة الانهيار، فيما ينفد الوقود الضروري لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، فيما نزح مئات الآلاف من السكان.
وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنها بحاجة إلى الوصول بشكل عاجل إلى غزة لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية.
مفاوضات
بدوره، قال مسؤول أمريكي كبير إن بلينكن مارس ضغوطًا شديدة من أجل وضع خطة، في الوقت الذي أكد فيه زعماء ست دول عربية زارها بلينكن في الأيام القليلة الماضية، أن إدخال المساعدات إلى غزة يجب أن يكون أولوية قصوى.
وذكر بلينكن أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشعران بالقلق من استيلاء حماس على المساعدات أو تدميرها.
وقال مصدران أمنيان مصريان إن هذا القلق بالإضافة إلى مخاوف من أن تستخدم المساعدات كغطاء لنقل الأسلحة هو ما عرقل توصيل المساعدات كما كان مخططًا له أمس الإثنين.
وقال المصدران الأمنيان إنه تم التوصل إلى تفاهم بخصوص توصيل المساعدات إلى مواقع آمنة محددة في غزة تحت المراقبة، مقابل عمليات إجلاء محدودة لحاملي جوازات السفر الأجنبية، رغم وجود مخاوف فلسطينية من أن يؤدي ذلك فعليًا إلى تهجير قسري.
وقال مسؤول أمريكي كبير إنه لم يتسن الاتفاق بعد على خطة من هذا القبيل.
وأضاف المسؤول أن مبعوث الرئيس جو بايدن المعين حديثًا للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، سيجتمع مع الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، وسيبدأ في وضع تفاصيل الخطة.