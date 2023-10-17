مساعدات إلى غزة تصل معبر رفح.. ولا خطة بعد لإدخالها

اقتربت شاحنات تحمل مساعدات مصرية، اليوم الثلاثاء، من معبر رفح، رغم عدم الاتفاق على إدخال المواد الإغاثية، واستمرار إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني بسبب الضربات الإسرائيلية.

ولم يتضح بعد متى يمكن أن تعبر هذه المساعدات من المعبر الوحيد إلى غزة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن 49 شخصًا على الأقل قُتلوا في القصف الإسرائيلي الليلة الماضية على مدينة رفح، حيث يقع المعبر، وعلى بلدة خان يونس القريبة منه.

وبدأ بعض الأشخاص مزدوجي الجنسية، الذين تجمعوا في الأيام القليلة الماضية بانتظار فتح معبر رفح، يقتربون من الحدود اليوم الثلاثاء، لكن كثيرين قالوا إنهم ابتعدوا بسبب الضربات الجوية.

وبعد مفاوضات لتسع ساعات، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه اتفق مع إسرائيل على "صياغة خطة تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية من البلدان المانحة والمنظمات متعددة الأطراف إلى المدنيين في غزة".

وتقول مصر إن معبر رفح لم يغلق بشكل رسمي، لكنه أصبح غير صالح للعمل بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني.