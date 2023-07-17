السودان.. الدعم السريع تعلن تدمير 3 طائرات حربية

أعلنت قوات الدعم السريع، الاثنين، أن القوات الخاصة التابعة لها نفذت عملية نوعية داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، أسفرت عن تدمير 3 طائرات، منها طائرتان من طراز (ميغ) وطائرة من طراز (انتونوف)، وحريق مخازن ضخمة.

وقالت القوات، في بيان صدر عنها، إن "العملية أدت إلى هروب مجموعة من الطيارين بعد لحظات من اشتعال الحرائق بالقاعدة"، مؤكدة أن "القوات الخاصة ستواصل تنفيذ المزيد من العمليات النوعية وفي مواقع مختلفة لضرب معاقل الانقلابيين والفلول الذين يسعون إلى استعادة دولة التمكين والمحسوبية والظلم".