العراق.. مقتل ضابط وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح في دهوك

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مسلحا مجهول الهوية فتح النيران على مقر أمني تابع لقوات الأسايش وسط محافظة دهوك؛ مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة آخر، وإصابة اثنين من العناصر الأمنية داخل المقر كحصيلة أولية".

وأوضحت المصادر أن "قوات الأسايش ردت على المسلح، وقتلته، وفتحت تحقيقا في الحادث لكشف هويته ومعرفة أسباب ودوافع الهجوم".