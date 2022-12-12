العراق.. مقتل ضابط وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح في دهوك
قتل ضابط من قوات الأسايش (الأمن) في إقليم كردستان العراق، وأصيب آخرون، يوم الإثنين؛ إثر هجوم شنه مسلح مجهول الهوية، على مقر أمني تابع لتلك القوات وسط محافظة دهوك.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مسلحا مجهول الهوية فتح النيران على مقر أمني تابع لقوات الأسايش وسط محافظة دهوك؛ مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة آخر، وإصابة اثنين من العناصر الأمنية داخل المقر كحصيلة أولية".
وأوضحت المصادر أن "قوات الأسايش ردت على المسلح، وقتلته، وفتحت تحقيقا في الحادث لكشف هويته ومعرفة أسباب ودوافع الهجوم".
قوات الأسايش ردت على المسلح مجهول الهوية وقتلته وفتحت تحقيقا في الحادث لكشف هويته ومعرفة أسباب ودوافع الهجوم
وأضافت المصادر أن "إجراءات أمنية مشددة اتخذتها قوات الأسايش حول المقر الذي تم مهاجمته، مع انتشار أمني واسع في المناطق القريبة من الهجوم؛ خشية من وجود مسلحين آخرين في الشوارع القريبة من المقر مع انطلاق عمليات أمنية للتفتيش في تلك المناطق".