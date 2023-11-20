الدعم السريع تعلن سيطرتها على قاعدة عسكرية وجسر حيوي بالخرطوم
أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم الإثنين، بسط سيطرتها على قاعدة جبل أولياء العسكرية التابعة للجيش جنوب الخرطوم، وذلك بعد معارك طاحنة امتدت لعشرة أيام متتالية.
ونشرت قوات الدعم السريع فيدوهات تُظهر لأول مرة قائد عملياتها العسكرية عثمان حامد الشهير بـ"عثمان عمليات" وهو يتجول مع قيادات عسكرية في منطقة جبل أولياء وعلى الجسر الرابط للمنطقة بمدينة أم درمان.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة إكس ( تويتر سابقا ) إنها "حررت فجر اليوم الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني، قاعدة جبل الأولياء العسكرية جنوب الخرطوم بالكامل بما في ذلك الجسر الذي يربط الخرطوم بأم درمان، حيث كبدت العدو خسائر فادحة".
وذكر البيان، أن السيطرة على قاعدة جبل الأولياء العسكرية تأتي ضمن سلسلة الانتصارات التي حققها مقاتلو الدعم على جميع الجبهات، بشجاعة وصمود وعزيمة.
وشدد البيان على "المضي بكل قوة لتحرير الوطن من سيطرة العصابة وبناء السودان على أسس جديدة وعادلة، وإعادة تأسيس جيش قومي وطني واحد يحمي الأرض والشعب ولا يرتهن لإرادة حزب أو أيديولوجيا".
ومنذ يوم السبت الماضي، ظلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تدور يوميًا بمنطقة جبل أولياء جنوب الخرطوم، في محاولة للسيطرة على جسر يمتد إلى مدينة أم درمان على الضفة الغربية من النيل الأبيض.
ويأتي ذلك بعد تدمير "جسر شمبات" الحيوي بالخرطوم، قبل أسبوعين، تدميرًا كاملًا، وسط تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الفاعل.
وكان "جسر شمبات" تحت سيطرة قوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، إذ مثلَّ شريانا حيويا لتنقل جنودها وعتادها بين مدن العاصمة الثلاث.
وبعد تدمير جسر شمبات، أصبحت قوات الدعم المنتشرة في مدينتي "الخرطوم وبحري" عمليًا منفصلة عن قواتها المتواجدة في مدينة أم درمان فيما يتعلق بالحركة ونقل الإمدادات، لكون باقي الجسور تحت سيطرة الجيش إما كليًا أو جزئيًا.