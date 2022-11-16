صراعات الإخوان تتجدد بعد تعيين "جبهة إسطنبول" محمود حسين مرشدًا للجماعة

في حلقة جديدة من حلقات الصراع داخل جماعة "الإخوان"، أعلنت ما تعرف بـ"جبهة إسطنبول"، عن قرار جديد بتعيين محمود حسين عضو مكتب إرشاد الجماعة المقيم في تركيا قائمًا بأعمال المرشد، وذلك في أول رد فعل بعد وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد ومتزعم الجبهة المناوئة المعروفة بجبهة لندن.

وأعلنت "جبهة إسطنبول" أن مجلس شورى الجماعة (المصنفة إرهابية في عدد من الدول العربية) قام بتفعيل العمل بالمادة الخامسة من اللائحة العامة للجماعة، وتنص على أنه في حال حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد العام لمهامه يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.

وقالت في بيان صدر عنها: "لا يوجد حاليًا من أعضاء مكتب الإرشاد بعد اعتقال الدكتور محمود عزت سوى الدكتور محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى مهام القائم بأعمال المرشد العام للجماعة"، موجهة الشكر للجنة التي كانت مكلفة بمهام المرشد التي ترأسها على مدار عام مضى رجل الأعمال مصطفى طلبة .