كمائن غزة.. فقدان 4 جنود إسرائيليين خلال معارك الزيتون والصبرة (فيديو)

أفادت مصادر عبرية، فجر اليوم السبت، بأن 4 جنود من الجيش الإسرائيلي على الأقل فقدت آثارهم، خلال معارك دارت مع الفلسطينيين.

وذكرت منصة "حدشوت عخشاف" العبرية أن "هناك مخاوف من أن 4 جنود قد تم اختطافهم قبل قليل في غزة، الجيش يبحث عنهم".

وأكدت مصادر عسكرية أن الجنود الإسرائيليين الأربعة لا يتواصلون مع قادتهم ولا يجيبون على أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بهم.

وتحدثت مصادر عبرية في أنباء أولية عن مقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين وإصابة 13 بجراح خطيرة، وفقدان 4 جنود في الحدث المستمر.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مقاتلين من "حماس" شنوا هجمات متزامنة ونفذوا كمائن مرعبة ضد قوات إسرائيلية في حيي "الزيتون" والصبرة" بمدينة غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكشفت منصات عبرية أن الجيش الإسرائيلي فعّل "بروتوكول هانيبال" لمنع تعرض أي من جنوده للأسر خلال المواجهات مع مقاتلي "حماس".

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان مصادر عبرية أن حركة "حماس" تحاول أسر جنود إسرائيليين خلال الهجمات المتزامنة على قوات الجيش.