مقتل ضابط إسرائيلي خلال معارك مع "حزب الله" وجنديان بحالة حرجة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين مقتل ضابط احتياط برتبة رائد في معارك على الحدود مع لبنان وإصابة جنديين بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبنانية عن مقتل أكثر من 25 ضابطًا وجنديًّا في صفوف الجيش الإسرائيلي، وإصابة أكثر من 130 آخرين منذ بدء عمليته العسكرية البرية في لبنان.

وقالت الميليشيا، في بيان يوم السبت، إن "العدو اعترف ببعض هذه الأرقام، والأيام القادمة ستكشف ما أخفاه عن جمهوره".

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أحبط عملية تسلل مسلحين من لبنان عبر الحدود الشمالية، وسط حالة تأهب قصوى في المناطق الحدودية.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن الأنباء تتحدث عن مقتل 6 مسلحين من ميليشيا "حزب الله"، حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية في منطقة دوفيف.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي هجمات جوية واسعة شملت مناطق مختلفة في لبنان، وتسببت في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل، ونزوح مئات الآلاف من اللبنانيين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان في 23 سبتمبر الماضي، حتى الجمعة، إلى 1181 قتيلا و3318 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون و200 ألف، وفق وكالة "الأناضول".

فيما قتلت إسرائيل في لبنان 2036 شخصا وأصابت 9 آلاف و662 آخرين، منذ بدء الاشتباكات في 8 أكتوبر من العام الماضي.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت أعنف الغارات منذ بدء الحرب، وفي المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من ميليشيا "حزب الله" لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.