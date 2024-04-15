بعد الرد الإيراني.. فرنسا تعزّز الأمن حول الكنس والمدارس اليهودية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن بلاده ستعزّز الإجراءات الأمنية حول المدارس والكنس اليهودية، لأسباب من بينها التوتر الحالي في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران.

وحسب "رويترز"، نشر دارمانان على منصة "إكس"، "مع اقتراب عيد الفصح، ونظرًا للوضع الدولي الحالي، وجّهتُ المسؤولين المحليين لتعزيز الأمن بشكل كبير في الأماكن التي يزورها مواطنونا اليهود، وخاصة فيما يتعلّق بالكنس والمدارس اليهودية".

من جهته أكد الرئيس الفرنسي ماكرون، جاهزية بلاده لحفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، قائلًا: يمكننا القيام بذلك رغم التهديدات الأمنية.