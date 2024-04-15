بعد الرد الإيراني.. فرنسا تعزّز الأمن حول الكنس والمدارس اليهودية
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن بلاده ستعزّز الإجراءات الأمنية حول المدارس والكنس اليهودية، لأسباب من بينها التوتر الحالي في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران.
وحسب "رويترز"، نشر دارمانان على منصة "إكس"، "مع اقتراب عيد الفصح، ونظرًا للوضع الدولي الحالي، وجّهتُ المسؤولين المحليين لتعزيز الأمن بشكل كبير في الأماكن التي يزورها مواطنونا اليهود، وخاصة فيما يتعلّق بالكنس والمدارس اليهودية".
من جهته أكد الرئيس الفرنسي ماكرون، جاهزية بلاده لحفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، قائلًا: يمكننا القيام بذلك رغم التهديدات الأمنية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أفاد الأحد، بأن بلاده ستستدعي السفير الإيراني "لنقل رسالة حازمة''، احتجاجًا على الضربات التي شنّتها إيران على إسرائيل ليلة الأحد.
وأوضح سيجورنيه أن ''الهجوم الإيراني لم يكن موجهًا ضد إسرائيل فحسب، بل كان يمس أيضًا بأمن قواتنا وينتهك المجال الجوي لشركائنا العرب''، داعيًا إلى ''احتواء التصعيد'' في المنطقة.
وأضاف الوزير الفرنسي، في تصريحات عبر التلفزيون الرسمي: ''يجب عدم قلب المسؤوليات. الإيرانيون هم من هاجموا إسرائيل''.
وأكد سيجورنيه، أن فرنسا اعترضت العديد من هذه المسيرات الإيرانية بهدف حماية قواعدها في المنطقة.