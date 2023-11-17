تقرير: الاحتجاجات ضد حرب غزة تهز أركان الكونغرس الأمريكي

وحاول المتظاهرون إغلاق مدخل مبنى الكابيتول، ما أدى إلى وقوع مصادمات مع الشرطة تسببت بإصابة ٩٠ متظاهرًا و 6 من ضباط الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إنها تعاملت مع مئات الاحتجاجات السلمية لكن "تظاهرة، الليلة الماضية، لم تكن سلمية، حيث رفضت الحشود الانصياع للأوامر القانونية بالتراجع عن مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية، بينما كان أعضاء الكونغرس داخل المبنى ما أدى إلى تعامل الشرطة مع التظاهرة .

ونقل التقرير عن بعض المشرعين ممن كانوا داخل مبنى الكابيتول قولهم إنهم شعروا بحالة من الخوف وعدم اليقين والتي لم يشعر بها بعضهم منذ اقتحام مبنى الكابيتول.

وقالت النائبة ديبي واسرمان شولتز (ديمقراطية من فلوريدا): "لقد عبر المتظاهرون الخط حيث كانوا يحاصرون بوابات الدخول والخروج، ويحاصرون الناس"، مضيفة بأن الأمر "كان مزعجًا."

وذكر مشرع آخر أنه تلقى "تهديدات بالقتل، وتعرَّض للاستجواب" من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين .

وقالت منظمة "إف نوت ناو"، وهي منظمة معادية للاحتلال، وتنظم حركات احتجاجية ضد القصف الإسرائيلي على غزة إن شرطة الكابيتول "ردت على المتظاهرين السلميين بعنف ساحق، ودون أي إنذار مسبق أو مطالبات بتفريق التظاهرة".

وأضافت: "كان المتظاهرون يشاركون بشكل سلمي في العصيان المدني من خلال محاولة إغلاق بعض أبواب مبنى الكابيتول وهم يهتفون: "وقف إطلاق النار الآن".

وتابعت أن "عنف الشرطة لن يمنعنا من مواصلة احتجاجاتنا السلمية، وسنواصل إثارة المشاكل الجيدة".

ونقل "أكسيوس" عن مشرعين يهود من كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي قولهم إنهم "شهدوا تصاعدًا في التهديدات والحوادث المزعجة منذ بداية الحرب الشهر الماضي."

وقال النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) إن "هناك - بلا شك - بيئة تهديد متزايدة".

وأكد النائب ماكس ميلر (جمهوري عن ولاية أوهايو) إنه "لم يتلقَ أي تهديد معاد للسامية" قبل السابع من أكتوبر الماضي، مضيفًا: "ولكن منذ ذلك الحين تعرضت لتهديدات على حياتي، وحياة زوجتي، وطفلتي ."

وأضاف ميلر أنه "يمتلك الكثير من الأسلحة"، لكنه لم يعتد أن يكون مسلحًا في الأماكن العامة، مضيفًا أنه بات، الآن، يحمل السلاح كل يوم، قائلاً: "لن أكون ضحية لهذه التهديدات".

وأفاد الموقع أن النائبة بيكا بالينت (ديمقراطية من ولاية فرجينيا)، وهي واحدة من أكثر الأعضاء اليهود تقدمًا في الكونجرس، أقامت فعالية في برلينجتون، الأسبوع الماضي، لكنه تم تعطيل هذه الفعالية من قبل مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين لحثها على دعم وقف إطلاق النار.