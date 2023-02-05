ضابط عراقي يمدح "الدواعش" والجهات الأمنية تعتقله بتهمة الإرهاب
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، توجيه تهمة الإرهاب لأحد ضباطها، بعد ظهوره في مقطع مرئي وهو يمدح تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي المقطع المصور، ويبدو أنه مسرّب، ظهر ضابط برتبة مقدم وهو داخل سيارته يقول، إن "الدواعش عراقيون وأصلاء لكن للأسف جعلوا أدمغتهم فارغة، وهم جهلاء".
وتابع، أن "دولة الإسلام باقية" على حدّ وصفه.
وأثار المقطع المصور تساؤلات رواد مواقع التواصل، وفيما إذا كان الضابط مخموراً، أو تعاطى مخدرات.
بدورها، قالت وزارة الدفاع العراقية، إن "التصرفات الفردية لا تحسب على المؤسسة العسكرية وسياقاتها الرسمية والمهنية، إذ تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الضباط وهو يتلفظ بكلمات غير أخلاقية وغير قانونية ولا تمت للعمل الأمني العسكري بأي صلة".
وأضافت أن "الجهات المختصة في وزارة الدفاع اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وعملت على إيداعه التوقيف وفق أحكام المادة (4 إرهاب) وسيحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القوانين العسكرية".