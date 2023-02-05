ضابط عراقي يمدح "الدواعش" والجهات الأمنية تعتقله بتهمة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، توجيه تهمة الإرهاب لأحد ضباطها، بعد ظهوره في مقطع مرئي وهو يمدح تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي المقطع المصور، ويبدو أنه مسرّب، ظهر ضابط برتبة مقدم وهو داخل سيارته يقول، إن "الدواعش عراقيون وأصلاء لكن للأسف جعلوا أدمغتهم فارغة، وهم جهلاء".