الأردن: الهجوم على قطر يعكس منهجية حكومة نتنياهو "المارقة"

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على قيادات حماس في العاصمة القطرية "عدوان غاشم" يعكس منهجية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المارقة" في تعاملها مع المنطقة.

وفي تصريحات نقلتها قناة "المملكة" الأردنية، أكد الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي جوردن رادمان في عمّان، أن "على العالم أن يتحرك للجم النهج العدواني الإسرائيلي في المنطقة".

وقال إن "الأردن يقف بالمطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها"، مؤكدا أن "أمن قطر من أمن الأردن".

وبين الصفدي أنه تحدّث مع عدد من وزراء الخارجية في المنطقة وخارجها من أجل بلورة موقف موحّد لـ"ردع العدوانية الإسرائيلية"، والضغط من أجل موقف دولي فاعل يقول بشكل واضح إن "هذه العدوانية مرفوضة وهذا العدوان على قطر تحديدًا مرفوض".

وشدد الصفدي على أن "الاستمرار في تدمير غزة وتقويض فرص السلام في المنطقة أمر مرفوض".

وأضاف: "سنستمر في العمل من أجل حشد دعم دولي وإقليمي لننهي هذه الكارثة التي تمر بها المنطقة".

وقال الصفدي: "كل ما تقوم به إسرائيل يوضح أنها تنتهج سياسة توسعية عدوانية تهدد أمن المنطقة".

وأشار إلى أن "إسرائيل تتصرف بعدوانية غير مبررة في سوريا، وتعتدي على أراضيها وتعبث بأمنها".