لبنان يؤكد رفض أي دعم للتنظيمات المسلحة والمتطرفة داخل أراضيه

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الإثنين، رفض بلاده أي دعم للتنظيمات المسلحة والمتطرفة داخل أراضيه، مؤكداً حرص بلاده على أمن الرعايا العرب.

وشدد الوزير اللبناني، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع لمجلس الأمن المركزي، على توافق الأجهزة الأمنية على أمن الرعايا العرب واتخاذ كل التدابير لحماية المواطنين والأجانب.

ونوه مولوي إلى أنه لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى، مشدداً على تنفيذ القانون دون مساومة على تنفيذه أو على مصلحة الدولة.