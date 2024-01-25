إسرائيل تتهم منظمة الصحة العالمية بـ"التواطؤ" مع حماس

اتهمت أسرائيل، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية بـ "التواطؤ" مع حركة حماس الفلسطينية، مؤكدة أنها تجاهلت أدلة تظهر أن الحركة استخدمت مستشفيات في غزة "لأغراض إرهابية".

واتهمت ميراف إيلون شاهار سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، حماس بأنها "عسكرت كل المنطقة المدنية في قطاع غزة في إطار استراتيجية متعمدة".

وقالت "إنها وقائع لا تدحض اختارت منظمة الصحة العالمية تجاهلها مرات عدة. هذا ليس عدم كفاءة بل هذا تواطؤ".

وأضافت عبر منصة "اكس" خلال نشرها فيديو عن مداخلتها أمام منظمة الصحة العالمية أن الجيش الإسرائيلي "وجد في كل مستشفى فتشه في غزة أدلة على استخدامه من قبل حماس لأغراض إرهابية".

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام المستشفيات لشن هجمات وإقامة انفاق واخفاء أسلحة الأمر الذي تنفيه الحركة الفلسطينية.

وأكدت كذلك أن "منظمة الصحة العالمية كانت على علم بأن رهائن كانوا محتجزين في مستشفيات وأن إرهابيين ينشطون فيها".

ومضت تقول: "حتى عندما قدمنا أدلة ملموسة عما يجري تحت الأرض وفوق الأرض والأسلحة والمقار العامة، اختارت منظمة الصحة العالمية إشاحة النظر معرضة للخطر الأشخاص الذين يفترض بها حمايتهم".