"الأمن الداخلي" يعلق على انفجار حي المزة بدمشق

علقت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) على دوي الانفجار الذي سُمع مساء اليوم السبت في حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار الذي وقع في منطقة المزة ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة قديمة.

وقال سكان في حي المزة "انفجرت سيارة على أوتوستراد المزة قرب فندق جولدن مزة".

وأضاف السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لم نشاهد وقوع قتلى وجرحى في المكان وأن سيارة قديمة كانت متوقفة بالشارع منذ مدة وضعت بجانبها عبوة ناسفة".

من جانبه أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة أن الانفجار الذي وقع على أوتوستراد المزة بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة متوقفة منذ فترة طويلة، ولم يتم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

ونقلت (سانا) عن عاتكة قوله: "تتابع الفرق الميدانية عملها في موقع الانفجار، فيما تقوم الوحدات المختصة بتمشيط المنطقة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي أعمال تخريبية محتملة".

ويعتبر حي المزة من المناطق الراقية في العاصمة دمشق إلى جانب وجود مبنيي وزارة الإعلام والعدل إضافة إلى عدد من السفارات العربية والأجنبية ومقرات الامم المتحدة.