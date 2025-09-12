بـ4 خنادق جديدة وشبكة طرق مع الدروز.. إسرائيل ترسّخ سيطرتها على حدود سوريا

كشفت مصادر أهلية سورية، أن الجيش الإسرائيلي عمل على حفر 4 خنادق جديدة في المنطقة العازلة التي احتلها في ديسمبر الماضي ما رفع العدد الإجمالي لتحصيناته الضخمة إلى 8 خنادق، مع نهاية شهر أغسطس/آب 2025، وذلك على نحو يضمن له السيطرة الميدانية الدائمة والسريعة.

ووفق ما أفادت المصادر لـ"إرم نيوز"، فإن الجيش الإسرائيلي لم يقتصر فقط على حفر الخنادق بل فتح شبكة طرق جديدة جرى ربط بعضها مع بلدة مجدل شمس الواقعة في الجولان السوري المحتل والتي تقطنها الغالبية الدرزية.

وأكدت المصادر، أن بعض الخنادق الجديدة التي حفرها الجيش الإسرائيلي في الجزء العلوي من المنطقة العازلة يمتد طولها إلى 4.4 كيلو متر، فيما وصل طول البعض الآخر الواقع في القنيطرة إلى نحو كيلو متر و 860 مترا في بلدة الحميدية.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل بعد ذلك على ربط بعض الخنادق مع بعضها، في خطوة تستهدف تأمين المناطق الإسرائيلية الواقعة خلف الخنادق.

خنادق مزودة بأسلحة ودبابات

وأوضحت المصادر، أن وحدات من الجيش الإسرائيلي باتت تتمركز في الخنادق التي جرى حفرها وهي مزودة بكافة الأسلحة والدبابات والمعدات العسكرية الأخرى.

ويتزامن التوسع الإسرائيلي في حفر الخنادق في المنطقة العازلة مع استمرار الجيش الاسرائيلي في بناء المزيد من القواعد العسكرية والتي تجاوز عددها 15 قاعدة داخل الأراضي السورية حتى الآن.

وقالت المصادر الأهلية، إن الجيش الإسرائيلي عمل على تحديث بعض القواعد العسكرية ومنها القاعدة الواقعة في جنوب قرية كودنا، وقاعدة تقع شمال بلدة جباتا الخشب قبالة بلدة حضر.

وأكدت المصادر، أن التحصينات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة لم تتوقف عند بناء القواعد العسكرية وحفر الخنادق بل شمل أيضا شق العديد من الطرق في المناطق التي توغل بها في الجانب السوري.

تسهيل الحركة والتنقل

وتستهدف شبكة الطرق التي أقامها الجيش الإسرائيلي تسهيل الحركة والتنقل داخل هذه المناطق، وتسهيل نقل الإمدادات والمعدات العسكرية، وعلى نحو يضمن السيطرة الميدانية الدائمة والسريعة على الأراضي التي احتلها في سوريا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى فرض واقع جغرافي جديد من خلال احتلال المزيد من البلدات والقرى في الجنوب السوري بحجة منع أي هجمات محتملة ضد إسرائيل.