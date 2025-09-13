اشتباكات في تل أبيب بين الشرطة ومتظاهرين من أجل الرهائن الإسرائيليين

اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين إسرائيليين في مدينة بيتج تيكفا شرقي تل أبيب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت.

واحتج مئات المتظاهرين ضد الحكومة من أجل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وجاءت التظاهرة في مدينة بتاح تكفا، حيث أقيمت فعالية "رفع نخب" لأعضاء حزب الليكود بمناسبة رأس السنة العبرية، إذ رفع المتظاهرون لافتات تدعو لإعادة الرهائن، فيما عمدوا إلى إعاقة مرور أعضاء الليكود.

وفي سياق مُتصل، قال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمثّل "عقبة" أمام إنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.

وجاء بيان المنتدى، ردًّا على أقوال نتنياهو، الذي اتهم قادة حماس بتعطيل جهود إنهاء الحرب، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وذكر بيان المنتدى: "لقد أثبتت الضربة الموجهة في قطر بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عقبة واحدة أمام إعادة الرهائن وإنهاء الحرب: رئيس الوزراء نتنياهو. ففي كل مرة يقترب فيها التوصل إلى صفقة، يقوم نتنياهو بتخريبها".

وأضاف المنتدى أن اتهام نتنياهو لقادة حماس بتحمّل مسؤولية إطالة الحرب كان مجرد "عذر جديد" لتبرير فشله في إعادة الرهائن، مؤكدًا أن "الوقت قد حان لإنهاء الأعذار المصممة لكسب الوقت وليظل (نتنياهو) متشبثا بالسلطة".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ما زال هناك 47 رهينة في غزة، 25 منهم لقوا حتفهم، من بين 251 شخصا خُطفوا في هجوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتجمع آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب، مطالبين الحكومة بإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى، حسبما أفاد مراسل "فرانس برس".