ليبيا.. حملة أمنية لتفكيك شبكات تصنيع قوارب الهجرة

كشف مصدر أمني ليبي رفيع المستوى، لـ"إرم نيوز"، عن إطلاق السلطات في غرب البلاد حملة من أجل تفكيك شبكات وصفها بـ"الإجرامية" مختصة في تصنيع القوارب المتخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: "في الأيام القليلة الماضية، تم اعتقال 10 أشخاص كانوا ينشطون في ورشة تُصنّع هذه القوارب في مدينة مصراتة في انتظار ما سيقرره القضاء بشأنهم".

وكان مكتب النائب العام في ليبيا أعلن بالفعل عن ضبط "شبكة متخصصة في تصنيع القوارب في مدينة مصراتة"، وذلك في وقت تعرف فيه البلاد تدفقاً كبيراً للمهاجرين غير النظاميين الذين يتحدرون من دول أفريقية.

وأوضح المصدر الأمني أنّ "السلطات الأمنية استوفت الإجراءات الأمنية كافة قبل المداهمة التي تمت في مصراتة" لافتاً إلى أنه "تم أيضاً توقيف 25 مهاجراً من بنغلاديش وتمت إحالتهم على النيابة العامة".

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الإدارة العامة لأمن المنافذ ترحيل 174 مهاجراً نيجيرياً من مطار سبها الدولي جنوب البلاد إلى مطار لاغوس الدولي في نيجيريا، ضمن رحلات العودة الطوعية التي ترعاها المنظمة الدولية للهجرة والسلطات الليبية.

وتوقف السلطات الليبية باستمرار مهاجرين في أماكن سرية، فيما يُقدر المهاجرون الأفارقة بعشرات الآلاف يسعون إلى العبور نحو السواحل الإيطالية.